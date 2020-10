Camavinga pode virar 'novo Haaland' no mercado europeu

A explosão em nível mundial pode dispara o preço do volante, assim como aconteceu com o norueguês

A estrela de Eduardo Camavinga está brilhando e chamando a atenção de alguns gigantes do futebol europeu, e isso tudo com apenas 17 anos. E com o interesse do Real Madrid e o preço aumentando, ele está lembrando um outro jovem que há pouco era promessa e hoje está entre os melhores: Erling Haaland.

Angolano que atua pela seleção francesa, Camavinga já recebeu diversas comparações com Paul Pogba, principalmente pelo seu estilo de jogo e capacidades físicas mas, no mercado, a comparação é outra. Chamando muita atenção tão novo e com o preço aumentando conforme o sucesso, o jogador é a "nova edição" de Haaland.

O noruguês começou a se destacar ainda nas categorias de base e, mais tarde, pelo Salzburg. Haaland logo despertou o interesse do , antes mesmo de completar 19 anos, mas já com um futebol maduro. À época das conversas, porém, os merengues, além de contar com Karim Benzema na posição, haviam recém gasto € 60 milhões para Luka Jovic ser seu substituto, o que acabou empacando o negócio.

Mais tarde, por um preço considerado ainda baixo, o levou Haaland e agora pede muito para liberá-lo, uma vez que tem se mostrado um grande jogador em nível mais avançado. Temendo que isso aconteça novamente, os olheiros do Real já começaram a acompanhar Camavinga de perto quando ele tinha 16 anos e começava a deslanchar na Ligue 1 .

O valor do volante, porém, já está começando a aumentar. Ano passado, o , segundo o jornal As , pedia entre € 50 e 60 milhões pelo jovem jogador e o Real não aproveitou. Agora que ele já chama mais atenção em nível mundial, mesmo faltando pouco para o fim de seu contrato, o valor deve aumentar.

Outro ponto negativo para o Real neste caso é a concorrência. Os merengues perderam a oportunidade de lançar a joia e agora devem enfrentar quase que um leilão pelo volante, que está no radar da e do , também.