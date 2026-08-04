Camavinga em perigo real: a contratação esperada vai expulsá-lo do Real Madrid

Ao longo da história, surgiram jogadores que não deram o melhor de si durante uma determinada temporada e que depois se transformaram no início da temporada seguinte, mas o começo da nova temporada indica que este não será o caso do francês Eduardo Camavinga no Real Madrid.

Segundo o jornal "As", o jogador francês (23 anos), que sofreu com sua ausência na Copa do Mundo por causa de sua temporada modesta, trabalhou durante todo o verão para chegar ao período de preparação da nova temporada na melhor forma possível. Ainda assim, sua participação por 90 minutos diante da Fiorentina, além de mais de duas horas diante do Alcorcón e do Leganés, foi suficiente para mostrar que ele ainda não deixou uma marca de impacto.

Depois de participar como titular nos dois primeiros amistosos no estádio Di Stéfano, voltou a atuar como titular diante da Fiorentina. A falta de jogadores do time principal nesta fase do período de preparação da temporada lhe deu uma oportunidade de ouro para provar seu valor ao técnico José Mourinho, mas ele não a aproveitou até agora.

Apesar de seu passe decisivo no primeiro gol do Real Madrid diante da Fiorentina, Camavinga pareceu tenso e disperso, além de inseguro de si mesmo diante da equipe italiana.

Sua tentativa fracassada de dominar a bola também se espalhou amplamente nas redes sociais. Ainda assim, o Real Madrid apenas iniciou o período de preparação da nova temporada, portanto o jogador francês terá outras oportunidades para provar seu valor.

As piores notícias que Camavinga receberá, se não as piores de todas, não dizem respeito a ele pessoalmente, mas a seus companheiros do time merengue. A partir desta semana, os jogadores que chegaram mais longe na Copa do Mundo retornarão gradualmente ao Real Madrid, e alguns deles são jogadores de meio-campo e jogadores com um espírito competitivo elevado.

O português Bernardo Silva foi o primeiro a chegar, tendo o novo jogador do Real Madrid passado por exames médicos ontem, segunda-feira, e depois treinado sob o comando de seu compatriota Mourinho.

E, embora Bernardo Silva jogue normalmente pela ponta direita, ele também é capaz de atuar em uma posição central, dentro de um duplo pivô, que é a mesma posição ocupada atualmente por Camavinga,

e, depois de Bernardo, chega a vez de Aurélien Tchouaméni, que deve começar como titular na escalação do Real Madrid.

Com essas contratações, o técnico do Real Madrid poderá contar com todos os jogadores do meio-campo, à espera da possível chegada de Rodri.

Caso o jogador do Manchester City chegue, o futuro de Camavinga pode mudar radicalmente, já que a chegada do espanhol representaria um grande revés para o francês, e talvez isso o leve a encerrar sua trajetória no Real Madrid.