Camarões x Panamá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Camarões disputam o último amistoso antes da Copa do Mundo do Qatar; veja como acompanhar ao vivo

Camarões encerram seus preparativos para a Copa do Mundo quando enfrentarão o Panamá em um amistoso no Estádio Mohammed Bin Zayed nesta sexta-feira (18), às 7h (de Brasília). A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Nas Eliminatórias, a seleção camaronesa ​​obteve cinco vitórias e perdeu uma de suas seis partidas, antes de eliminar a Costa do Marfim e a Argélia.

Antes de estrear na Copa do Mundo contra a Suíça, no próximo dia 24, Camarões finaliza a sua preparação nesta sexta. Vincent Aboubakar, que é o terceiro maior artilheiro de todos os tempos do país com 33 gols em 88 partidas, é aguardado entre os titulares.

O Panamá, por outro lado, não garantiu a classificação ao Mundial. Nas eliminatórias da CONCACAF, ficou em quinto lugar.

Com Alfredo Stephens tratado como dúvida, José Fajardo pode entrar no time titular.

Além da Suíça, Camarões está no Grupo G do Mundial ao lado de Brasil e Sérvia.

Prováveis escalações

Escalação do provável CAMARÕES: Onana; Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai; Anguissa, Gouet, Ondoua; Ekambi, Ngamaleu, Aboubaka.

Escalação do provável PANAMÁ: Guerra; Ramos, Escobar, Cummings; Anderson, Welch, Godoy, Phillips; Barcenas, Quintero; Fajardo.

Desfalques

Camarões

Sem desfalques confirmados.

Panamá

Sem desfalques confirmados

Quando é?

• Data: sexta-feira, 18 de novembro de 2022

• Horário: 7h (de Brasília)

• Local: Al Jazira Mohammed Bin Zayed Stadium – Abu Dhabi, Emirados Árabes