A polêmica que envolve o anúncio dos convocados de Camarões para a Copa

Treinador da equipe desde fevereiro após processo de substituição tumultuado, Rigobert Song teve muitas dificuldades de anunciar a convocação

Assim como em quase todas as Copas que disputou, Camarões chega ao Mundial do Qatar como o elo mais frágil de sua chave. A reta final das Eliminatórias contou com a inesperada demissão do técnico português Toni Conceição, a mando do presidente Paul Biya, que deu lugar ao ídolo camaronês Rigobert Song. O anúncio atrapalhado dos jogadores convocados levantou suspeitas de interferência também na lista final.

Song lia os convocados da seleção de Camarões quando errou a pronúncia do nome do atacante Souaibou Marou, do Coton Sport FC. Ele precisou contar com a ajuda de jornalistas presentes na sala para dizer da forma correta, e isso levantou suspeitas no país.

El DT de Camerún, Rigobert Song, no podía pronunciar bien los nombres de los jugadores convocados al Mundial.



Parte de la prensa de aquel país conjetura que esto puede deberse a que él no armó la lista, sino Samuel Eto’o, presidente de la Federación.



pic.twitter.com/YYWP3UQDCL — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) November 13, 2022

Bassogog. Nkoudou. Souaibou...", disse o técnico. "Ok, obrigado", completou, depois da ajuda dos jornalistas.

A dificuldade de Song em anunciar os jogadores que ele próprio escolheu para ir à Copa gerou especulações: foi ele, de fato, quem definiu os nomes?

O principal boato é que a Federação Camaronesa de Futebol, presidida por Samuel Eto'o, tenha definido quem vai ao Qatar, onde a seleção africana enfrenta Brasil, Sérvia e Suíça no Grupo G.

Hoje no cargo de executivo, Eto'o é considerado um dos maiores jogadores africanos de todos os tempos, com mais de 400 gols e passagens por Barcelona e Inter de Milão.

A equipe africana será a última adversária do Brasil no Grupo G, que também conta com Sérvia e Suíça. A estreia de Camarões será no dia 24, contra a equipe suíça.