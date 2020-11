Calendário faz vítimas no Brasileirão: times se viram com alto número de lesões

Levantamento mostra que, fora os infectados pela Covid-19, os clubes da Série A do Brasileirão têm, em média, três lesões em seu plantel

Entra ano, sai ano e o problema do calendário do futebol brasileiro continua. Treinadores e jogadores reclamam do ritmo muito intenso, da quantidade de jogos e de competições extremamente concentrados. Em um ano que o mundo foi afetado pela pandemia do novo coronavírus, a situação do calendário se tornou ainda mais crítica. Um levantamento mostra que, em média, os times da Série A do Brasileirão têm três lesões em seu plantel durante 21ª rodada do campeonato brasileiro.

Os casos de Covid-19 castigam os clubes do futebol brasileiro e atingem um momento dramático na virada do turno do Brasileirão. Porém, as lesões musculares e físicas também atingem os times da primeira divisão do .

Sem informações disponíveis de , , e , os outros 16 times da Série A somam 49 desfalques por lesão no meio da 21ª rodada do Brasileirão.

Com o aperto das datas e o condensamento dos jogos, a exigência física sobre os atletas fica em um nível bastante elevado e facilita o aparecimento de lesões, especialmente entre os titulares.

Dessa forma, vários times chegam com vários desfalques para a sequência do campeonato, que acabou de ter o começo do segundo turno. Confira os principais desfalques sem contar com os casos de Covid-19.

– 4

Jonathan, Márcio Azevedo, Lucho González e Vitinho

– 1

Éder

– 3

Tardelli, Mariano e Jair

Ceará – 0

Ninguém

– 5

Cazares, G. Mantuan, Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Léo

– 3

Rodrigo Caio, Filipe Luís e Diego

– 0

Ninguém

– 1

Quintero

– 6

Victor Andrade, Daniel Bessa, Fábio Sanches, Daniel de Pauli, Kaio e Henrique Almeida

– 4

Alisson, Maicon, Leonardo e Guilherme Guedes

– 6

Renzo Saravia, Gabriel Boschilia, Rodrigo Moledo, Edenílson, Abel Hernández e Paolo Guerrero

– 3

Felipe Melo, Luan Silva e Wesley

Santos – 4

Vladimir, Carlos Sánchez, Raniel e Renyer

– 5

Walce, Lucas Perri, Liziero, Paulinho Bóia e Rojas

Sport – 3

Marcão, Raul Prata e Alê Santos

– 1

Bruno Gomes