Calendário europeu traria prejuízo ao Flamengo? "Entre R$ 200 e 250 milhões", diz Landim

Presidente do Flamengo apresentou na CBF plano para o retorno das competições em maio

Clubes das Séries A e B do futebol brasileiro se reuniram, por videoconferência, na última terça-feira (7) com a CBF para discutir o calendário, paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus. Em pauta, o pedido da maioria das equipes: manter o Brasileirão com as 38 rodadas. No entanto, esse desejo não foi assegurado pela entidade, que diz não ter previsão para o retorno das competições.

O presidente do , Rodolfo Landim, por sua vez, apresentou o plano do clube rubro-negro para o retorno dos jogos até 15 de maio, com o intuito de pelo menos finalizar os estaduais. A ideia do , conforme trazido anteriormente pela Goal, é o retorno das férias no dia 21 de abril, uma nova "pré-temporada" e então o reinício das partidas, com portões fechados.

Landim teve apoio de mandatários de outros clubes como e , que também pediram para que o Campeonato Brasileiro, com início previsto para maio, não sofresse alterações no que diz respeito ao número de rodadas. Em um encontro anterior, a CBF alegou que se o torneio começasse até o dia 1 de julho, não seria necessário mexer no formato.

Mais times



(Foto: Getty Images)

O lado financeiro é o grande motivador do debate. Alguns clubes já sonham em antecipar verbas de televisão, mas precisariam ter as garantias de que o modelo da competição não sofreria alterações e que as 38 rodadas fossem disputadas, mesmo que, para isso, fosse preciso entrar no ano seguinte.

Questionado sobre a possibilidade de equiparar o calendário brasileiro ao europeu, com início do campeonato no segundo semetre e término no primeiro semestre do ano seguinte, Rodolfo Landim disse que isso causaria um grande prejuízo ao Flamengo.

Mais artigos abaixo

"Por enquanto, não [se discutiu o assunto]. Todas as declarações da CBF são contrárias a isso. E eu, particularmente, acho que seria uma catástrofe. Porque fazer isso é você diferir todas as receitas de bilheteria e de direito de transmissão em mais seis meses, porque você vai continuar recebendo isso até o ano que vem e tendo seis meses de despesa fixa dentro do clube. Isso impactaria em algumas centenas de milhões. Eu acredito o orçamento do Flamengo seria afetado entre R$ 200 e 250 milhões", disse o mandatário em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro.

Durante a reunião, a CBF foi bem cautelosa, mantendo a ideia de finalizar a competição em dezembro, mas não garantiu a data de início. Na próxima semana, os clubes voltarão a se reunir para seguir o debate.