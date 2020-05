Cai mais um Ministro da Saúde... Celso Roth assume? Twitter contra-ataca crise com memes

Treinador foi lembrado nas redes sociais após a demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde; na saída de Mandetta, o Roth já tinha sido "cogitado"

Nesta sexta-feira, 15 de maio, após mais uma demissão no Ministério da Saúde, o nome de Celso Roth voltou a aparecer no trending topics do Twitter como uma brincadeira dos torcedores neste momento tão complicado do país. É a segunda saída de um ministro desta pasta em menos de um mês.

Na demissão de Luis Henrique Mandetta, Roth já tinha sido alvo de memes que pediam (ou cogitaram) o treinador para "salvar o do rebaixamento". O técnico ficou muito marcado por assumir clubes em momentos delicados do Brasileirão .

Alguns brincaram com o fato de que Roth não aguentou a pressão e já foi demitido, enquanto que outros pedem que o treinador finalmente assuma a pasta da saúde neste momento de pandemia do coronavírus.

Outros treinadores que rotineiramente assumem os times que estão em risco de cair para a , como Lisca, foram citados. Torcedores do comentaram a situação do governo relembrando a situação do colorado no ano do rebaixamento.

Até mesmo o português Jorge Jesus, comandante do , foi citado entre as "opções que salvariam o Brasil".

Veja os melhores memes de Celso Roth no Ministério da Saúde.

Nelson Teich sai e Celso Roth assume o Ministério da Saúde. pic.twitter.com/Q8GcdAQv00 — Felipe Mascari 🐻 (@felipemascari) May 15, 2020

Ministério da Saúde na luta contra o rebaixamento.



Celso Roth não aguentou, e vem aí Lisca Doido! — Corneta Europa (@cornetaeuropa) May 15, 2020

Após queda de ministro, Bolsonaro sonda Lisca Doido e Celso Roth para assumir pasta e ajudar na briga contra o rebaixamento. — Felipe Mascari 🐻 (@felipemascari) May 15, 2020

Nem Celso Roth e nem o Osmar Terra.



Só ele, pode nos salvar. pic.twitter.com/WUPQxAgSfj — F🆎ri©i🅾️ ♏usic (@fabyonly21) May 15, 2020

É gurizada agr é hora de fechar a casinha no ministério da saúde chegou a hora do Celso Roth pic.twitter.com/w7WRCG66Xj — Fut RS X Fut BR (@fut_rs) May 15, 2020

URGENTE! Celso Roth chega em Brasília pra assumir o ministério da saúde! pic.twitter.com/B7T41rAxSK — Daniel Blasius (@Dan_Blasius) May 15, 2020