Campeonato Italiano
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoInter de Milão
Mounique Vilela

Cagliari x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (27), na Sardegna Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cagliari e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (27), às 15h45 (de Brasília), na Sardegna Arena, pela quinta rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Xsports e Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela goleada aplicada sobre o Frosinone por 4 a 1 na Coppa Itália, o Cagliari volta suas atenções para a disputa do Campeonato Italiano. Em sétimo lugar, com sete pontos, a equipe acumula duas vitórias, um empate e uma derrota nos primeiros jogos disputados.

Por outro lado, a Inter de Milão ocupa a parte intermediária da tabela. Em décimo lugar, com seis pontos, a Inter acumula duas vitórias e duas derrotas.

Cagliari: Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Esposito, Belotti.

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez.

Escalações de Cagliari x Inter de Milão

CagliariHome team crest

3-5-2

Formação

3-5-2

Home team crestINT
1
E. Caprile
26
Y. Mina
32
Ze Pedro
6
S. Luperto
2
M. Palestra
8
M. Adopo
33
A. Obert
90
M. Folorunsho
14
C
A. Deiola
94
S. Esposito
19
A. Belotti
13
J. Martinez
6
S. de Vrij
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
11
L. Henrique
23
N. Barella
20
H. Calhanoglu
22
H. Mkhitaryan
30
C. Augusto
10
C
L. Martinez
9
M. Thuram

3-5-2

INTAway team crest

CGL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Pisacane

INT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Desfalques

Cagliari

Zito Luvumbo e Gabriele Zappa estão machucados.

Inter de Milão

Ange-Yoan Bonny está machucado.

Quando é?

  • Data: sábado, 27 de setembro de 2025
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Sardegna Arena - Sardegna Arena,  

Retrospecto recente

CGL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos 

CGL

Outros

INT

0

1

Empate

4

Vitórias

4

Gols feitos

13
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

