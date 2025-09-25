Cagliari x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2025/26

Cagliari e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (27), às 15h45 (de Brasília), na Sardegna Arena, pela quinta rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Xsports e Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela goleada aplicada sobre o Frosinone por 4 a 1 na Coppa Itália, o Cagliari volta suas atenções para a disputa do Campeonato Italiano. Em sétimo lugar, com sete pontos, a equipe acumula duas vitórias, um empate e uma derrota nos primeiros jogos disputados.

Por outro lado, a Inter de Milão ocupa a parte intermediária da tabela. Em décimo lugar, com seis pontos, a Inter acumula duas vitórias e duas derrotas.

Cagliari: Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Esposito, Belotti.

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez.

Desfalques

Cagliari

Zito Luvumbo e Gabriele Zappa estão machucados.

Inter de Milão

Ange-Yoan Bonny está machucado.

Quando é?

Data: sábado, 27 de setembro de 2025

sábado, 27 de setembro de 2025 Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília) Local: Sardegna Arena - Sardegna Arena,

Retrospecto recente

