Buscas por corpo de piloto e restos do avião são encerradas

A equipe responsável pela busca pelo corpo do piloto David Ibbotson decidiu cancelar a procura na manhã desta sexta-feira (8) e não pretende resgatar os destroços do avião ou encontrar o tripulante.

O Grupo de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) encerrou os trabalhos por conta do mau tempo. A aeronave está a 67 metros de profundidade.

A família de Emiliano Sala lançou nota oficial com o agradecimento pelo empenho em encontrar o corpo do atacante, resgatado da fuselagem na última quinta-feira (7).

"É com profunda tristeza que confirmamos a identidade do corpo de Emiliano".

"Gostaríamos de agradecer a todos pelo afeto e apoio no que tem ido o período mais difícil de nossas vidas".

"Ver o mundo inteiro mobilizado em nos apoiar nas buscas tem sido uma ajuda imensamente preciosa. Muito obrigado, agora estamos capazes de sentir a ausência de nosso filho, nosso irmão".

"Nesta manhã de sexta-feira, nossos pensamentos se direcionam a David Ibbotson e sua família, esperando que as autoridades façam o melhor para encontrá-lo".

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/lOH8ZiLJJJ