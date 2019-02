Buffon dá bronca no PSG e diz que duelo com United é "50/50"

O goleiro italiano voltou à titularidade contra o Bordeaux, após dois jogos no banco, mas não gostou da exibição

Logo após a derrota para o Lyon, o PSG voltou a vencer na Ligue 1. No último sábado (09), os parisienses bateram o Bordeaux por 1 a 0 em jogo transmitido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN (Facebook e YouTube) e aqui na Goal Brasil, e seguem a liderar com folga. Entretanto, o goleiro Gianluigi Buffon não aprovou a exibição. Ainda mais com as oitavas de final da Champions League batendo à porta.

“Tirando a vitória, eu não gostei do jogo”, afirmou aos jornalistas na zona mista do estádio Parque dos Príncipes. “Acho que precisamos melhorar na parte da mentalidade, atitude e espírito de equipe. Precisamos fazer uma grande partida”, completou o veterano, que precisou fazer três boas defesas para garantir o triunfo de sua equipe.

Já de olho no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, terça-feira (12), contra o Manchester United, o italiano de 41 anos espera ver esta melhora em campo. No entanto, apesar de os Red Devils virem em uma sequência de 11 duelos invicto, Buffon não acredita que exista algum favorito.

“Para enfrentar este time (Manchester United) precisaremos ter mais volume, sermos mais sólidos e ter uma atitude diferente”, opinou. “Somos favoritos? Não. Eu acho que está bem igual, é 50 a 50”.

Para o confronto, a grande preocupação do PSG está na presença de Edinson Cavani. O uruguaio sentiu uma lesão muscular logo após converter o pênalti contra o Bordeaux e ainda é dúvida.