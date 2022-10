Brusque x Sport: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Atravessando momentos opostos, equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), pela 33ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Brusque e Sport se enfrentam nesta terça-feira (4), às 19h (de Brasília), no Augusto Bauer, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de quatro derrotas consecutivas e na zona de rebaixamento com 31 pontos, o Brusque busca a recuperação em casa.

"A gente sabe que mais uma derrota dentro de casa pesa muito, ainda mais na reta final. Conseguimos ter um emocional e vestiário forte para esse jogo e vamos seguir, não jogar a toalha", afirmou o técnico Kleina.

Do outro lado, o Sport, com 46 pontos, a três do Vasco, equipe que fecha o G-4, ainda sonha com o acesso.

No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável BRUSQUE: Belliato; Pará, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Matheus Trindade; Paulo Baya, Diego Jardel e Fernandinho; Crislan (Mascote).

Escalação do provável SPORT: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo, Fabinho e Giovanni; Luciano Juba, Gustavo Coutinho e Vagner Love.

Desfalques

Brusque

Luiz Antônio, suspenso, é desfalque certo, assim como Airton, Balotelli, Álvaro, Ianson e Zé Mateus, machucados.

Sport

Ewerthon, lesionado, está fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Augusto Bauer – Brusque, SC

• Arbitragem: RAPHAEL CLAUS (árbitro), DANILO RICARDO e RODRIGO FIGUEIREDO (assistentes), GUSTAVO ERVINO (quarto árbitro) e VINICIUS FURLAN (AVAR)