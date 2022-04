Brusque x Camboriú FC: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Catarinense 2022

A bola vai rolar neste sábado (2) para Brusque x Camboriú, pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense, a partir das 16h30 (do horário de Brasília), no Augusto Bauer. Como empataram em 1 a 1 no duelo de ida, o Bruscão tem a vantagem do empate para levantar o troféu.

O Brusque encerrou a primeira fase na liderança do Estadual, com 24 pontos (sete vitórias, três empates e uma derrota), enquanto no mata-mata eliminou o Avaí e Concórdia.

Já o Camboriú ficou em terceiro lugar, com 21 pontos, registrando seis vitórias, três empates e duas derrotas, e ainda eliminou o Marcílio Dias e Figueirense, nas quartas e semi, respectivamente.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a decisão, o Bruque tem dois desfalques certos: o volante Rodolfo, suspenso, e o capitão Wallace, lesionado, está fora. Assim, o técnico Waguinho Dias pode escalar Sandro entre os titulares ao lado de Éverton Alemão.

Do outro lado, o Camboriú não terá o zagueiro Wesley, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Temos bons resultado lá no Augusto Bauer. Sabemos da nossa força. Temos certeza que a equipe vai nos apoiar. A gente sabe que vai ser difícil, mas estamos concentrados para fazer uma grande partida e um grande resultado", afirmou Maicon Assis.

Possível escalação do Brusque: Ruan Carneiro, Toty, Everton Alemão, Allaxe e Airton; Potiguar, Zé Mateus, Luiz Antônio e Diego Jardel; Fernandinho e Alex Sandro

Possível escalação do Camboriú: Gabriel Félix, Lucas Barboza, Cleisson Tetê, Neguete e Léo Campos; Emerson Martins, Wagner Balotelli, Jorge Henrique e Maicon Assis; Geovane Itinga e Juliano.

DESFALQUES

BRUSQUE:

Rodolfo: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Wallace: lesionado

CAMBORIÚ:

Wesley: suspenso (terceiro cartão amarelo)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Brusque x Camboriú será transmitido ao vivo pela NSC, na TV aberta, e pela TV Nsports, na internet, neste sábado.