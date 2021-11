Brusque recupera pontos deduzidos: o que muda na tabela da Série B?

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, por 6 votos a 2, devolver ao Brusque os três pontos que o clube havia perdido na Série B do Campeonato Brasileiro, em decorrência de uma ofensa racista proferida por um dirigente do clube contra o jogador Celsinho, do Londrina.

A decisão, tomada a dias do feriado do Dia da Consciência Negra, escancara o quanto o futebol ainda é conivente com o crime do racismo. Com a recuperação dos pontos perdidos, o Brusque agora tem 44 pontos e subiu para a 14ª posição na tabela, vendo também diminuir as chances de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. O Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento, tem 41 pontos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar dos três pontos devolvidos, o STJD determinou perda de um mando de campo para o Brusque, ainda a ser cumprido, além do pagamento de multa no valor de R$ 60 mil.

Quanto ao autor das injúrias raciais, Júlio Antônio Peterman, presidente do Conselho Deliberativo do clube, foi mantida a suspensão de 360 dias além da multa no valor de R$ 30 mil.