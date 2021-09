Caso Celsinho: Brusque é multado e perde pontos na Série B por injúria racial

O caso aconteceu na 21ª rodada da segunda divisão; conselheiro envolvido também foi punido

O STJD determinou a punição do Brusque pelo caso de racismo envolvendo o jogador Celsinho, do Londrina, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.

Tanto o conselheiro envolvido no caso criminal quanto o time catarinense responderam por um "ato discriminatório" contra o meio-campista. O responsável pelo ato racista já foi identificado, segundo divulgado pelo STJD.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como penalização, o Brusque não só será multado em R$ 60 mil, mas também perderá três pontos na tabela da Série B.

Além disso, o conselheiro responsável, Júlio Antônio Petermann, está suspenso de participar de atividades relacionadas ao futebol por 360 dias e também foi multado em R$ 60 mil.

Tendo perdido três pontos, o Brusque cai para a 16ª colocação e fica com 26 pontos, a um ponto do Vitória, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

Após a denúncia de Celsinho (que foi relatada na súmula do árbitro da partida, Fábio Augusto Santos Sá), o time chegou a realizar uma postagem nas redes sociais afirmando que o jogador teria sido "oportunista" em fazer a denúncia.

Pouco tempo depois, pediu desculpas em novo comunicado oficial. No entanto, isso não significa que o clube deixou de ser punido por um de seus conselheiros ter cometido um crime.