Bruno Spindel explica por que Flamengo não esperou Jorge Jesus: "o tempo colocou em risco a temporada"

Depois de acertar com Paulo Sousa e dar início ao planejamento do Flamengo para 2022, o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel, desembarcou no Rio de Janeito no início da manhã desta sexta-feira (31), sem ainda a companhia do técnico, que chega ao Brasil na próxima semana.

No desembarque, Bruno conversou com a imprensa e explicou os motivos de não ter esperado por Jorge Jesus, grande sonho dos torcedores para a próxima temporada.

"A gente esteve muito convicto sobre a questão do Paulo desde o início. É óbvio e natural que a gente seguisse o processo e eu e Marcos tentamos até que o tempo começou a colocar em risco a temporada de 2022 do Flamengo. No início, o tempo jogava a nosso favor. Eu, Bruno, como pessoa, o Marcos a gente gostaria de esperar mais, mas quando a gente está na cadeira da instituição, olha para 2022, os tempos e prazos e a gente tem que respeitar os tempos e prazos que não colocam em risco a temporada do Flamengo em 2022. A partir do momento que o tempo colocou em risco a temporada, a gente tomou a decisão e estamos muito felizes na escolha do técnico. O trabalho já começou e estamos muito confiantes por 2022".

Spindel também detalhou os primeiros dias ao lado de Paulo Sousa, que já deu início ao planejamento para 2022.

"Foram dias de muito trabalho, eles continuam. Dia a dia com o meio digital facilita. A gente apresentou a infraestrutura, a estrutura, as pessoas, para ele entender os processos, a estrutura, o elenco e ali começaram as reuniões de trabalho para planejar 2022, que é um calendário muito duro, diferente da Europa. Planejar pré-temporada, exames, avaliações. Obviamente que a gente falou sobre elenco. Ele já falou que conta com todos, que é um elenco fortíssimo. E é um trabalho que a gente faz de tentar qualificar o elenco a cada janela e nessa janela não vai ser diferente".

Por fim, Spindel também falou sobre reforços, mas deixou claro que o Flamengo atuará no mercado de maneira pontual.

Já com Paulo Sousa, o elenco do Flamengo se reapresenta no dia 10 de janeiro, no Ninho do Urubu, para dar início a pré-temporada.