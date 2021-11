Bruno Praxedes: a grande joia do projeto Red Bull no Brasil

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma das competições de base mais tradicionais do planeta.

O torneio abre a temporada do futebol brasileiro e reúne 128 times de todo o país. Acima de tudo, está na memória do torcedor.

Isso porque nomes como Raí, Cafu, Dida, Marquinhos e até Vinícius Jr e Antony, entre tantos outros, começaram as suas carreiras após brilharem na Copinha.

Como a edição de 2021 foi cancelada, precisamos voltar para 2020 se quisermos encontrar os últimos destaques do torneio. E um nome se destaca acima dos demais.

Bruno Praxedes, de apenas 17 anos à época, foi o coração do meio de campo do Internacional, campeão do torneio. Alto, canhoto, esguio e com excelente visão de jogo, construía a partir da defesa, mas também pisava na área e marcava gols.

Ajudou, então, o Inter a bater o rival Grêmio na final do torneio. Poucos meses depois, ganhou minutos importantes com o então treinador Eduardo Coudet no time profissional. Mas a sua carreira começou muito longe dali.

Nascido em Itaboraí, cidade do Rio de Janeiro, começou no Fluminense, surgindo como grande promessa – até fazendo parte da seleção brasileira sub-15. No sub-17, porém, uma polêmica o tirou das Laranjeiras.

Perguntado sobre o seu clube do coração, respondeu com uma alusão ao Flamengo… arquirrival do Flu.

A torcida descobriu e exigiu providências. Praxedes, então, teve o contrato rescindido. Livre no mercado, escolheu o Internacional. Pouco mais de um ano depois, já estava nos profissionais.

Queridinho dos treinadores, até terminou 2020 como titular no Inter, mas perdeu espaço com a nova temporada e começou a figurar no banco de reservas.

Pouco para um jogador tão talentoso.

“É um jogador de intensidade. Dá liga defensiva, compõe muito bem e ajuda na saída de bola.” elogiou o treinador Abel Braga, na reta final de 2020.

“Praxedes me encanta. Tem muita qualidade, tem o último passe. É um grande jogador. Se assemelha a Lo Celso.” comparou Coudet no começo de sua passagem pelo Beira-Rio.

Elogiadíssimo no Inter, começou a despertar interesse de outros clubes, do Brasil e do exterior. No final, uma surpresa: acabou negociado com o RB Bragantino.

Foi a “cereja do bolo” do projeto Red Bull no Brasil. Afinal de contas, o time do interior – em sua segunda temporada na elite – gastou R$ 36 milhões para tirar um jovem de 19 anos de um dos maiores clubes do país.

Mesmo que outros nomes como Helinho (ex-São Paulo), Artur (ex-Palmeiras) e Eric Ramires (ex-Bahia) também tenham colecionado passagens por seleções de base, nenhum deles era uma unanimidade tão grande quanto Praxedes no Colorado.

Com problemas financeiros, o Internacional não precisou pensar muito para aceitar a proposta. Sinal dos tempos: um gigante vendendo sua maior promessa para uma equipe menor… mas muito mais rica.

No RB Bragantino, Praxedes finalmente vem tendo uma sequência. Titular absoluto, alia seu futebol “elegante” com a capacidade de chamar a responsabilidade, marcando gols e decidindo partidas.

Esteve em campo em todos os jogos do “Bragabull” no mata-mata da Copa Sul-Americana, com um gol e uma assistência em seis partidas. E deve ser titular novamente contra o Athletico-PR na final continental deste sábado, dia 19.

Após a saída de Claudinho, hoje no Zenit, Praxedes assumiu o protagonismo no meio de campo. É o “maestro” da equipe que vem ameaçando a ordem estabelecida no futebol brasileiro.

E com 19 anos, já mostra “flashes” de outro meio-campista que brilhou com as mesmas cores.

Em seu segundo jogo pelo Bragantino, Praxedes recebeu na entrada da área, cortou o marcador do Cuiabá e acertou um chute indefensável no ângulo, em um dos mais belos gols do Brasileirão 2021.

Algo parecido com o que o torcedor do RB Leipzig se acostumou a ver. Marcel Sabitzer, hoje no Bayern, era o rei dos gols de fora da área e marcou época em Leipzig.

Cedo para dizer que Praxedes tem a condição de repetir a evolução de Sabitzer. Parece estar no lugar certo para se desenvolver, porém – e você não vai encontrar muitos jogadores de sua idade com tanta qualidade.

Agora, vai para o maior desafio de sua carreira: a titularidade na primeira final internacional da história do Red Bull Bragantino. Passo importante para um jogador que, a menos de dois anos, brilhava na Copa São Paulo… e que se transformou na “joia da coroa” da gigante de energéticos no Brasil.

Resta saber o seu próximo passo – o mundo está aos pés de Bruno Praxedes.