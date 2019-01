Bruno Henrique na China? Regulamento pode impedir contratação

A Federação Chinesa possui um regulamento que pode barrar a equipe do Tianjin Teda em trazer Bruno Herique

A negociação entre Palmeiras e Tianjin Teda por Bruno Henrique tem chances de furar.

O meio-campista pode deixar a equipe Alviverde com o pagamento de uma multa rescisória e com um salário de R$ 1,7 milhão, porém, segundo o comentarista Eduardo Savoia, da Fox Sports, o jogador ainda pode permanecer no clube paulista.

A equipe chinesa acertou recentemente a contratação do alemão Sandro Wagner, com isso, o clube alcançou a marca de quatro atletas estrangeiros no elenco, número limite permitido pela Federação Chinesa de Futebol em relacionados por partida.

Tal regulamento deixaria inviável a chegada de um quinto estrangeiro no clube, que seria Bruno Henrique. Sua escalação na equipe titular só seria possível com a retirada de um dos outros quatro jogadores.

Bruno Henrique teve grande participação na equipe do Verdão durante a campanha de 2018, atuando majoritariamente como capitão da equipe na caminhada rumo ao décimo título conquistado do Campeonato Brasileiro.