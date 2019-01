Bruno Henrique e Fla: a melhor estreia de atacante na década

O atacante entrou no decorrer do clássico contra o Botafogo e deu o que vinha faltando ao Rubro-Negro

Bruno Henrique demorou pouco mais de 45 minutos para mostrar à torcida do Flamengo por que foi o primeiro reforço pedido pelo técnico Abel Braga. O atacante entrou no lugar de Vitinho, que segue sem encantar com o seu futebol, e deu a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Botafogo: o primeiro gol foi de cabeça, o segundo em bela finalização após sobra de bola dentro da área.

Além de ter ido às redes, virou o eixo do Rubro-Negro pela ponta-esquerda, sendo sempre acionado e dando dor de cabeça especialmente para o lateral-direito Marcinho. Depois que empatou, o Flamengo cresceu no jogo e, além do maior nível técnico na comparação das peças em campo, ainda aproveitou o nítido desgaste físico do Botafogo.

Foi em meio a este cenário que Bruno Henrique mostrou o que muitos torcedores já esperavam: no 4-2-3-1 que Abel Braga vem escalando, a vaga na ponta-esquerda é sua. Difícil dizer se tem mais futebol do que Vitinho, mas não deixou dúvidas que está muito mais confiante. E os dois gols só aumentam este ânimo psicológico.

Dentre todos os atacantes contratados pelo Flamengo nos últimos dez anos, nenhum apresentou um cartão de visitas tão marcante. O último a ter feito dois gols em sua estreia foi Vagner Love, titular nos 2 a 1 sobre o Bangu em 2010.

O tamanho da estreia de Bruno Henrique pelo Flamengo.



Bruno Henrique, que sofreu com lesões em 2018 e fez apenas dois tentos pelo Santos em 32 jogos, já igualou o número de bolas nas redes feitos na última temporada e deu a capacidade de drible e finalização que tanto fez falta ao Flamengo nos últimos anos. Tudo isso em uma vitória de virada em um clássico.