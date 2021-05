Bruno Guimarães pode trocar Lyon por Borussia Dortmund

O atleta de 23 anos foi um dos destaques do Lyon pelo Campeonato Francês

O Borussia Dortmund segue trabalhando para reforçar seu elenco para próxima temporada. Agora o nome da vez é do brasileiro, Bruno Guimarães.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O atleta de 23 anos foi um dos destaques do Lyon no Campeonato Francês desta temporada, sendo considerado uma das peças fundamentais do time.

Segundo apuração da TNT Sports, o Dortmund fez uma consulta inicial junto ao Lyon, mas nenhuma proposta oficial foi feita até o momento.

Para contratar Guimarães, a equipe alemã teria que desembolsar 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 195 milhões).

O atleta vê com bons olhos a possível mudança do time, isso porque o Lyon não se classificou para a Liga dos Campeões da próxima temporada. É desejo do atleta retornar a principal competição europeia.

O meio-campista atuou 33 jogos do Campeonato Francês, marcando três gols e distribuindo uma assistência.

Bruno Guimarães pelo Athletico-PR em 2019 Foto: Getty

Atuando pelo Athletico, Bruno Guimarães foi responsável direto pelos títulos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. O jogador também já foi convocado para a seleção brasileira.