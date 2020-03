Bruno Guimarães foi bem contra PSG, mas sofreu com Mbappé

Meia acertou 86% dos passes que distribuiu, além de ter feito intervenções e desarmes, mas levou drible do francês em lance de gol

O Lyon acabou sendo goleado pelo PSG na semifinal da Copa da França, mas o time viu novamente o brasileiro Bruno Guimarães chamar a atenção em campo.

O meia, que pela primeira vez disputou um clássico na e teve a ingrata missão de marcar estrelas como Neymar e Mbappé, conseguiu, apesar do revés, números positivos.

Bruno Guimarães tocou na boal 82 vezes e acertou 56 passes (86% de aproveitamento), além de ter ganhado cinco divididas em sete disputas, além de ter efetuado dois desemes e duas interceptações.

A marca negativa do brasileiro, no entanto, foi ter tomado um drible. Ele foi ocorreu justamente em um dos gols marcados por Mbappé, o mais bonito do clássico.

O GOLAÇO do Mbappé. O segundo dele. Monstro sagrado!



📺 @FoxSportsBrasil pic.twitter.com/Fg6BNauT3R — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) March 4, 2020

É apenas o começo da caminhada de Bruno Guimarães no , mas o brasileiro dá indícios que será também um dos grandes destaques do meio campo do time francês, assim como foi no Athetico-PR.