Club Brugge x Benfica ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), na Bélgica, pelo jogo de ida das oitavas; veja como acompanhar na TV e na internet

Brugge e Benfica se enfrentam na tarde desta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Jan Breydel, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A volta está marcada para o dia 7 de março, em Lisboa. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Vindo de dois empates consecutivos no Campeonato Belga, o Club Brugge volta as atenções para a Liga dos Campeões. Na primeira fase, a equipe ficou na vice-liderança do Grupo B com 11 pontos. Até aqui, foram três vitórias, dois empates e uma derrota. O Porto encerrou na primeira posição com 12.

Apesar de ter levado o clube às oitavas de final pela primeira vez, Carl Hoefkens deixou o cargo, e Scott Parker entra para assumir o comando dos campeões belgas. Tajon Buchanan, Andreas Skov Olsen e Ferran Jutgla são tratados como dúvidas.

"Vamos defrontar uma equipa muito boa do Benfica, que tem qualidade em todo o campo. Temos de nos mostrar, de ser competitivos. Espero que possamos expor e machucar um lado bom", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Benfica foi eliminado da Taça de Portugal após ser derrotado nos pênaltis para o rival Braga por 5 a 4. No tempo normal, empataram por 1 a 1. Já na UCL, a equipe encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo H com 14 pontos (quatro vitórias e dois empates).

"O Club Brugge é uma equipe forte, com muitos jogadores jovens e talentosos. Já alcançamos o nosso primeiro objetivo, que era passar à fase de grupos, mas obviamente vamos continuar a lutar para vencer todo jogo.", afirmou Roger Schmidt.

A campanha do Brugge na Champions League 2022/23

Brugge 1 x 0 Bayer Leverkusen- primeira rodada, 7 de setembro de 2022

Porto 0 x 4 Brugge - segunda rodada, 13 de setembro de 2022

Brugge 2 x 0 Atlético de Madrid - terceira rodada, 4 de outubro de 2022

Atlético de Madrid 0 x 0 Brugge - quarta rodada, 12 de outubro de 2022

Brugge 0 x 4 Porto - quinta rodada, 26 de outubro de 2022

Bayer Leverkusen 0 x 0 Brugge - sexta rodada, 1 de novembro de 2022

A campanha do Benfica na Champions League 2022/23

Benfica 2 x 0 Maccabi Haifa - primeira rodada, 6 de setembro de 2022

Juventus 1 x 2 Benfica - segunda rodada, 14 de setembro de 2022

Benfica 1 x 1 PSG - terceira rodada, 5 de outubro de 2022

PSG 1 x 1 Benfica - quarta rodada, 11 de outubro de 2022

Benfica 4 x 3 Juventus - quinta rodada, 25 de outubro de 2022

Maccabi Haifa 1 x 6 Benfica - sexta rodada, 2 de novembro de 2022

Prováveis escalações

Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Rits, Onyedika, Vanaken; Buchanan, Yaremchuk, Lang.

Benfica: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Chiquinho; Mario, Rafa, Aursnes; Guedes.

Desfalques

Brugge

Sem desfalques confirmados.

Benfica

Sem desfalques confirmados.

Quando é?