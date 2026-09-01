Brobbey terá definição sobre transferência de peso no Deadline Day

O Como tentou contratar Brian Brobbey junto ao Sunderland, mas seu atual clube não quer liberar o atacante de 24 anos. É o que informa a Voetbal International.

Brobbey teve uma forte primeira temporada na Premier League e causou grande impressão na Copa do Mundo no verão passado.

O Como tem Brobbey em sua lista de desejos há bastante tempo. O técnico Cesc Fàbregas estaria bastante encantado com o ex-jogador do Ajax.

Para o Sunderland, uma saída de Brobbey é inegociável, e The Black Cats querem manter o atacante a qualquer custo.

Também nesta temporada, Brobbey tem a preferência na ponta do ataque do técnico Régis Le Bris. Ele considera o nascido em Amsterdã um jogador muito importante para o Sunderland.

Nesta temporada, Brobbey entrou em campo duas vezes, nos jogos contra o Fulham (vitória por 1 a 0) e o Ipswich Town (derrota por 2 a 1). O atacante, que soma 16 partidas pela seleção, não conseguiu marcar nesses jogos.

No Sunderland, Brobbey ainda tem contrato em vigor até meados de 2029.