Brighton x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (19), pela 37ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brighton recebe o Liverpool na tarde desta segunda-feira (19), às 16h (de Brasília), no American Express Stadium, em Brighton, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O confronto entre Brighton e Liverpool traz um duelo entre o nona colocado, com 55 pontos, e o líder isolada da Premier League, que soma 83. O Brighton, comandado por Fabian Hürzeler, vem de uma vitória fora de casa contra o Wolverhampton por 2 a 0, enquanto o Liverpool, sob o comando de Arne Slot, empatou em 2 a 2 com o Arsenal no seu último jogo. O Brighton viu suas chances de disputar a Conference League serem encerradas após o título do Crystal Palace na Copa da Inglaterra.

Prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Wieffler, van Hecke, Dunk, Estupiñan; Ayari, Baleba; João Pedro, Minteh, Mitoma e Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler.

Liverpool: Alisson; Bradley, Quansah, van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Eliott; Salah, Gakpo e Jota. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Brighton

Geoginio Rutter, Solly March, Ferdi Kadioglu e James Milner estão fora.

Liverpool

Joe Gomez é dúvida.

Quando é?