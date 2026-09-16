Brighton completa virada sensacional e elimina o Manchester United da Copa da Liga Inglesa

O Manchester United foi eliminado de forma dolorosa da Copa da Liga Inglesa na noite de quarta-feira. Em casa, abriu rapidamente 2 a 0, mas perdeu por 2 a 3 para o Brighton & Hove Albion após uma reação sensacional.

Com uma equipe bastante modificada, o Manchester United começou em alta rotação e precisou de apenas oito minutos para abrir o placar. O jovem Shea Lacey, de 19 anos, recebeu a bola na área de Youri Tielemans, abriu espaço para a finalização e colocou com categoria no canto curto: 1 a 0.

O time da casa não quis parar por aí e, em pouco tempo, também marcou o segundo. Após uma perda de bola displicente do Brighton, Marcus Rashford acelerou, sua finalização foi defendida em um primeiro momento, mas o rebote de Mason Mount foi indefensável.

Depois disso, o United pôde tirar um pouco o pé do acelerador, e isso resultou em alguns momentos perigosos diante do gol do goleiro da copa, Karl Darlow. O chute de longe de Olivier Boscagli passou raspando por cima, Malick Yalcouyé finalizou para fora por pouco após um contra-ataque perigoso, e Pascal Gross acertou de perto um chute um pouco alto demais.

Ainda assim, os Seagulls voltaram para o jogo antes do intervalo. Um lançamento longo foi completamente mal avaliado por Ayden Heaven e, como Darlow se recusou a sair do gol, a bola sobrou para Charalampos Kostoulas. O atacante grego ficou em um ângulo difícil, mas ainda assim conseguiu empurrar a bola para o gol: 2 a 1.

Depois do intervalo, tudo deu errado para o United. Após perder a bola no próprio campo, Gross aproveitou para fazer o 2 a 2 e, como se isso não bastasse, pouco depois também saiu o 2 a 3. Maxim De Cuyper apareceu no lugar certo e, de perto, colocou o Brighton em vantagem. Uma reação sensacional, portanto, dos visitantes, e vaias vindas das arquibancadas de Old Trafford.

Michael Carrick sentiu o perigo e decidiu colocar Bruno Fernandes em campo. O United aumentou a pressão, com uma chance enorme para Rashford, mas ele falhou cara a cara com Jason Steele. Assim, o Brighton saiu vitorioso de Old Trafford.