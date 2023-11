Briga de torcedores de Coritiba e Cruzeiro termina com feridos na Vila Capanema; Coxa deve ter punição dura na reta final do Brasileiro

Caso pode ir a julgamento e Coxa deve ter punição dura na reta final do Brasileiro

O jogo entre Coritiba e Cruzeiro, neste sábado (11), na Vila Capanema, pela 34ª rodada do Brasileirão, foi paralisado após invasão de campo e pancadaria entre torcedores no gramado do estádio em Curitiba. A invasão aconteceu após o atacante Robson marcar para o Coxa, aos 46 minutos do segundo tempo.

O QUE ACONTECEU? O gol ainda estava sendo revisado pelo VAR, quando torcedores da Raposa pularam os alambrados da torcida visitante e invadiram o campo de jogo. Do outro lado, torcedores do Coxa também invadiram o campo e houve confronto. Após cerca de meia hora de paralisação, o trio de arbitragem e os jogadores de ambos os times retornaram ao gramado para a reta final da partida. O gol de Robson foi confirmado e o Coritiba venceu por 1 a 0.

As punições para a briga podem variar entre jogos sem público, perda de mando de campo e multa de R$ 100 mil. O Procurador do STJD, Ronaldo Piacente, afirmou que, a princípio, não há chance de perda de pontos para os clubes no Brasileirão. No entanto, a possibilidade não está descartada. A Procuradoria do STJD aguarda a súmula oficial do árbitro para proceder com a denúncia.

O QUE ELES DISSERAM: Em nota, o Coritiba alegou que repudia os fatos que aconteceram na Vila Capanema e está empenhando em identificar os invasores: "Diante dos fatos ocorridos na tarde deste sábado (11), no Estádio Durival de Britto, no final da partida entre Coritiba x Cruzeiro, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Coritiba Foot Ball Club vem a público repudiar veementemente a invasão de campo iniciada pela torcida do Cruzeiro, logo após o gol do Coritiba, que deu origem a um tumulto generalizado. Situações como esta são inadmissíveis e só prejudicam os clubes e o futebol brasileiro. O clube está atuando para identificação dos invasores e dos responsáveis pelo fato."

CONTEXTO: As torcidas de Cruzeiro e Coritiba são historicamente rivais. A principal organizada do clube celeste é aliada dos grupos ligados do Athletico-PR, assim como as organizadas do Atlético-MG são aliadas aos torcedores do Coritiba. As duas organizadas também já se envolveram recentemente em outas brigas em estradas e arredores de estádios do Brasil. O confronto só foi paralisado após a polícia conseguir entrar no gramado. Balas de borracha e bombas de efeito moral foram utilizadas. Houve pelo menos dois feridos nas arquibancadas da Vila Capanema, e a confusão seguiu no lado de fora do estádio.

