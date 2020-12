Brian Brobbey: a máquina de gols do Ajax não quer ser o "novo Lukaku"

Com o Real Madrid de olho, o atacante de 18 anos humilha defesas adversárias com sua velocidade e força

Para as estrelas da base do , em especial os atacantes, virou um costume marcar gols na estreia pelo time profissional.

Johan Cruyff, Marco van Basten e Patrick Kluivert fizeram isso no passado, e mais recentemente os jovens prodígios Sontje Hansen e Naci Unuvar também debutaram com gols.

Agora, outro prodígio adicionou seu nome na lista, e espera-se que o gol de Brian Brobbey contra o Fortuna Sittard em outubro seja apenas o primeiro de muitos em uma carreira que, para quem acompanha desde os primeiros dias, promete ser espetacular.

Mais times

"No Ajax, sempre há pressão, então eu estou acostumado com isso", disse Brobbey à Goal em entrevista exclusiva. "Felizmente, sou um cara que lida bem com isso".

"Foi bom anotar logo em minha estreia. Antes, eu estava bem nervoso, então me sinto mais livre na minha cabeça agora. Tomara que eu tenha mais chances em breve".

O garoto de 18 anos já é especulado como um potencial titular do time principal, com seu forte físico e uma boa mira no gol que rendem comparações com Romelu Lukaku, já que ele domina defensores com velocidade e força desde que chegou à base do Ajax, com seis anos de idade.

No entanto, embora o jovem admire a estrela da Inter e da , ele prefere se descrever como "o novo Brian Brobbey".

"Eu não acho que me benfecicío muito disse [força excessiva], porque eu sempre joguei contra oponentes bem mais velhos", explicou o garoto de Amsterdan, que marcou mais de 80 gols desde que estreou pelo sub-17 do clube holandês, em março de 2017.

Caçula entre quatro irmãos que já jogaram como profissionais, Brobbey fez sua estreia pelo Jong Ajax na segunda divisão do futebol holandês aos 16 anos, mas no início ele teve dificuldades com a transição para o futebol adulto.

"Eu tive câimbras todos os jogos durante um ano", admitiu, com o treinador Erik ten Hag deixando claro no início da atual temporada que Brobbey seria uma opção para o time principal apenas se ele pudesse terminar os 90 minutos em campo.

Graças a mais treinos, Brobbey - que marcou três gols na campanha vitoriosa da na sub-17 de 2019 - agora tem fôlego o suficiente para competir por um lugar entre os profissionais.

Como sempre, no entanto, o Ajax já tem um grupo de jovens talentos que estão brilhando e escrevendo seu nome em alto nível.

O melhor amigo de Brobbey é Ryan Gravenberch, que já faz parte do time principal há mais de um ano enquanto que o jovem de 19 anos Lassina Traore já se tornou o atacante titular, depois de ganhar as manchetes do mundo todo ao anotar cinco gols na goleada histórica por 13 a 0 contra o VVV Venlo, em outubro.

Brobbrey acredita que tem capacidade para brigar com Traore por um lugar no time titular nos próximos meses, precisando apenas de oito minutos para marcar um gol depois de sair do banco em sua estreia no time principal.

"Lassina está muito bem como centroavante, mas eu sei que terei oportunidades se eu continuar me desenvolvendo", ele disse.

"Eu sou bom de costas para o gol, eu posso segurar a bola e sou perigoso dentro da área. Eu posso criar oportunidades para mim mesmo ou para meus companheiros".

Por agora, Brobbey quer contribuir com títulos tanto pelo Jong Ajax - time pelo qual ele é o artilheiro com sete gols - e pelo time principal, embora já faça planos para o futuro, pretendendo deixar a sua marca fora da Holanda.

"Eu prefiro ir para a [no futuro], porque penso que a se encaixa mais com meu jogo", disse.

"Assim como no Ajax, jovens talentos ganham muitas chances lá. Na , você pode ver que outro novo jogador é comprado apenas se as coisas vão contra ele, ao invés de esperar [que se adaptem]".

Ainda assim, deixando de lado os rumores de um interesse do , Brobbey quer deixar sua marca no seu time de infância antes de considerar uma saída. Para isso, no entano, ele precisa de um novo contrato, com o atual vínculo terminando já no meio de 2021.

"Eu não sei exatamente quando haverá fumaça branca com o meu novo contrato, mas está caminhando para a direção certa. Eu deixei tudo isso com meu agente", afirmou.

Mais artigos abaixo

Brobbey quer manter o foco apenas no futebol.

"Os treinadores dizem que eu estou indo bem e que eu mesmo notei que as coisas só estão melhorando. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim no futuro como um atacante top e um vencedor, e não estou nesse nível ainda", concluiu.

Se a história é algo para repassar, quando se trata de jogadores do Ajax marcando em sua primeira partida, é provável que ele atinja tais níveis.