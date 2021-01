Brenner troca de agente e passa a ganhar mais força no mercado europeu

Alvo recente do Ajax, atacante do São Paulo deixa Fernando Garcia para trabalhar com Giuliano Bertolucci

Destaque do São Paulo, Brenner trocou de agente nas últimas semanas. A Goal apurou que o jovem atacante, de 20 anos, deixou de lado Fernando Garcia, da Elenco Sports, para trabalhar com Giuliano Bertolucci.

Bertolucci, que é antigo parceiro do iraniano Kia Joorabchian, tem ainda mais força na Europa, principalmente na e . Também é visto com moral em outros países com menos impacto midiático no mercado do Velho Continente, como e .

Logo após a mudança de empresário, inclusive, o artilheiro do Tricolor na atual temporada, com 22 gols em 40 jogos oficiais, foi sondado pelo , onde hoje atua dois ex-são-paulinos: os também atacantes David Neres e Antony. Até o momento, não houve a oficialização de qualquer proposta.

Internamente, o clube do Morumbi sonha em vender Brenner por um valor entre 20 e 25 milhões de euros (R$ 129 e R$ 161 milhões). Por causa do forte impacto financeiro causada pelo pandemia da Covid-19, uma transferência por aproximadamente 15 milhões de euros (R$ 97 milhões), com um montante extra por metas atingidas, não está totalmente descartada.