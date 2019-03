Brasileiros foram maioria na Champions, mas nenhum teve protagonismo

Apesar de ter o maior número de jogadores na volta das oitavas de final, nenhum brasuca foi protagonista - apesar de algumas atuações marcantes

A reúne os melhores times da Europa, mas os jogadores brasileiros foram maioria nas oitavas de final. Apenas nos duelos de volta, 26 atletas nascidos no entraram em campo – mesmo número da que teve dois clubes representados. O levantamento foi realizado pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, no blog que escreve para o UOL.

No entanto, essa quantidade não foi refletida em protagonismo. Dentre os 26 brasileiros, tiveram atuação mais destacadas: David Neres (autor de gol nos 4 a 1 do que eliminou o na ), Alex Telles (quem mais criou oportunidades pelo na partida que eliminou a e, de pênalti, garantiu a vitória por 3 a 1) e Tiquinho Soares (incansável no ataque do Porto e autor do primeiro gol sobre os italianos).

(Foto: Getty Images)

Pelo , que bateu o por 5 a 1 em mais uma noite espetacular de Messi e também com Suárez no papel de maior coadjuvante, Arthur teve excelente participação no meio de campo e terminou a partida batendo o seu recorde pessoal de melhor aproveitamento nos passes, desde que chegou ao Camp Nou: 98,6%. Já Philippe Coutinho participou com um gol (no qual o ponto alto do lance foi a jogada de Luis Suárez) e demonstrou uma leve melhora em relação às suas últimas exibições.

Gabriel Jesus também fez gol, mas antes de sair do banco de reservas para substituir Aguero, o argentino já havia balançado as redes em três ocasiões e o City vencia tranquilamente por 6 a 0. O tento de Jesus foi o sétimo.

Abaixo, confira de forma resumida como foram as exibições de outros brasileiros nos duelos de volta das oitavas de final.

(Foto: Getty Images)

Casemiro (Real Madrid): Foi driblado facilmente por Tadic no lance que terminou no gol marcado por David Neres. A exibição foi considerada a sua pior com a camisa do Real Madrid pela imprensa espanhola.

Vinícius Jr (Real Madrid): Fazia um bom jogo, mas se lesionou ainda no primeiro tempo.

Felipe (Porto): deu segurança à zaga do Porto contra a Roma, assim como o meio-campista Otávio – que ajudou especialmente a evitar as investidas da Roma pelo lado direito.

Éder Militão (Porto): elogiado por sua habilidade e contratado pelo Real Madrid, o lateral-direito bobeou ao fazer um pênalti que quase comprometeu a situação do Porto.

Juan Jesus (Roma): pouco fez.

(Foto: Getty Images)

Thiago Silva ( ): não conseguiu evitar a reação ofensiva do , que dentro de Paris eliminou o PSG após ter sido derrotado por 2 a 0 no jogo de ida.

Marquinhos (PSG): ficou longe do grande desempenho demonstrado na ida contra o Manchester United.

Daniel Alves (PSG): o lance em que mais apareceu foi no desentendimento que teve com Andreas Pereira, do United.

Andreas Pereira e Fred (Man.United): cumpriram com as suas obrigações no meio-campo do United na noite histórica dentro do Parque dos Príncipes.

Ederson (Man.City): um mero espectador enquanto a sua equipe aniquilava o 04 por 7 a 0. Mesmo caso de Danilo, que atuou na zaga.

Rafinha ( ): sem clima para seguir no Bayern e com um acerto verbal com o , mal apareceu na derrota de sua equipe por 3 a 1 para o .

Alisson (Liverpool): levou um gol, mas depois não chegou a ser muito exigido pelo Bayern.

Fabinho: (Liverpool): entrou no primeiro tempo para substituir Henderson, fez o seu trabalho.

Marcelo (Lyon): sofreu para marcar a defesa do Barcelona e caiu no chão ao tentar impedir Messi de fazer um golaço. Marçal, seu conterrâneo e companheiro de zaga, também pouco pôde fazer contra os catalães.