Brasileiros do Zenit veem segurança e querem ficar na Rússia apesar de sondagens

Os brasileiros que defendem as cores do Zenit, da Rússia, não pensam em deixar o clube em meio ao conflito bélico do país com a Ucrânia, iniciado no fim de fevereiro. O meia-atacante Claudinho e os atacantes Malcom e Yuri Alberto sentem-se seguros no local e, mesmo assediados no mercado da bola, pretendem seguir no futebol russo.

A GOAL apurou com pessoas ligadas aos jogadores que não há possibilidade de saída do clube neste momento, em que pese FIFA e UEFA terem criado uma janela de transferências especial para atletas que atuam nos dois países que vivem momentos de tensão no leste europeu — equipes do continente podem contratar até dois atletas das nações.

O trio foi procurado por clubes do futebol brasileiro, pensando especialmente nos três próximos meses. Os empresários de Claudinho, Malcom e Yuri Alberto, contudo, rechaçaram transferências por empréstimo durante o mercado da bola ocasional criado pela entidade que rege o esporte.

A distância de São Petersburgo, cidade que atuam, para a Ucrânia supera os mil quilômetros. O caminho mais curto por estrada demanda mais de 13 horas de viagem, com obrigação de passar pela Bielorrússia. A cidade portuária, às margens do Mar Báltico, fica mais próxima da Finlândia.

Em segurança e longe dos conflitos bélicos, os jogadores não pretendem deixar a Rússia por causa dos problemas envolvendo a Ucrânia.

O primeiro a chegar do trio, Malcom foi contratado por 40 milhões de euros ainda em 2019. Ele defendia as cores do Barcelona antes de se transferir para o futebol russo. O jogador de 25 anos tem compromisso até junho de 2024.

Claudinho foi anunciado em agosto do ano passado por 12 milhões de euros. O atleta de 25 anos deixou o Red Bull Bragantino direto para a Ucrânia. Ele tem vínculo até junho de 2026.

Yuri Alberto foi contratado por 25 milhões de euros do Internacional em janeiro desta temporada. O atacante de 20 anos assinou com o clube até 30 de junho de 2027.

Além do trio, há outros dois brasileiros no elenco do Zenit: o lateral esquerdo Douglas Santos, com contrato até junho de 2026, e o volante Wendel, com vínculo que se encerra em junho de 2025. A dupla também deve permanecer no futebol russo em meio ao conflito bélico com a Ucrânia.