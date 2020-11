Brasileirão feminino: As artilheiras e garçons da temporada 2020

A edição 2020 do Campeonato Brasileiro feminino já está chegando ao fim, com a definição da grande final quase definida: de um lado, o Avaí Kindermann bateu o e já se garantiu na grande decisão, onde espera por ou .

E como geralmente é de se esperar, os grandes destaques individuais estão no time que chegam mais longe. É o caso neste Brasileirão.

Confira como está a lista das artilheiras e de quem mais deu passe para gol no certame!

Além da vitória e da classificação para a semifinal do @BRFeminino, Millene tem mais dois motivos pra comemorar: Nessa noite ela se tornou a maior artilheira da história do campeonato nacional e de quebra a maior artilheira de uma edição, com 19 gols.#MiLenda pic.twitter.com/Q0nb29MN5z