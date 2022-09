Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso internacional

Último amistoso da seleção brasileira antes do Mundial será nesta terça-feira (27); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No último amistoso antes da Copa do Mundo, o Brasil enfrenta a Tunísia nesta terça-feira (27), às 15h30 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Globo (para todo o país), na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode segue o amistoso em tempo real.

Depois de vencer Gana por 3 a 0, na última sexta (23), o técnico Tite terá a última oportunidade de observar os jogadores e realizar mudanças táticas antes de anunciar a lista de convocados para o Mundial do Qatar.

A única baixa da seleção brasileira será Bruno Guimarães, liberado para se reapresentar ao Newcastle. O meia do Benfica sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora.

No banco de reservas no último jogo, Pedro, do Flamengo, tem sua escalação tratada com mistério por Tite, enquanto Renan Lodi é cotado para entrar no lugar de Alex Telles. Weverton, Danilo e Fred também podem substituir Alisson, Éder Militão e Vini Jr.

A seleção brasileira está no Grupo G do Mundial junto com Sérvia, Suíça e Camarões, enquanto a Tunísia aparece no Grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

Parc des Princes - palco do amistoso

Com Neymar em campo, o Brasil fará sua primeira partida no Parc des Princes depois de 30 anos, após sua vitória contra os Bleus (2 a 0) em amistoso disputado em 26 de agosto de 1992.

"Estamos muito satisfeitos por ter a chance de organizar uma partida contra a Tunísia com a ajuda da Federação Francesa de Futebol e do Paris Saint-Germain. Será um prazer jogar na Europa. O Parc des Princes é um lugar especial. Os jogadores brasileiros, os que jogam aqui em Paris ou na Liga dos Campeões, conhecem bem este estádio. É o melhor lugar!", afirmou Juninho Paulista, Coordenador da Seleção Brasileira.

Escalações:

Escalação do provável BRASIL: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison.

Escalação do provável TUNÍSIA: Ben Said; Mathlouthi, Ifa, Talbi, Maaloul; Skhiri, Sassi, Laidouni; Khaoui, Khenissi, Khazri.

Desfalques

Brasil

Bruno Guimarães, lesionado na coxa esquerda, foi liberado para se reapresentar ao Newcastle, da Inglaterra.

Tunísia

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Parc des Princes – Paris, FRA