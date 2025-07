Brasil x Colômbia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa América Feminina 2025

Confronto direto define o primeiro lugar do Grupo B; seleção brasileira já está classificada, enquanto colombianas precisam vencer para assumir a liderança

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela última rodada do grupo B da Copa América Feminina 2025. A partida acontece no Complejo Independiente del Valle, em Quito, e possui transmissão ao vivo da TV Brasil e do SporTv (confira a programação completa de futebol aqui).

Com 100% de aproveitamento, o Brasil chega para a última rodada da fase de grupos já classificado e com moral elevada. A equipe comandada por Arthur Elias soma três vitórias em três jogos, 12 gols marcados e apenas um sofrido, números que refletem a força da campanha até aqui. Mesmo com a vaga nas semifinais garantida, a liderança do Grupo B ainda está em jogo, e basta um empate diante da Colômbia para confirmar o primeiro lugar. Depois de poupar titulares na rodada passada, o técnico Arthur Elias deve manter uma base mais próxima da ideal, de olho em uma preparação sólida para o mata-mata.

Também invicta, a Colômbia encara o Brasil mirando o topo da tabela. A equipe de Ángelo Marsiglia soma sete pontos, após um empate na estreia e duas vitórias seguidas, e precisa vencer a seleção brasileira para terminar na liderança do grupo. O time entra em campo completo, mas com atenção redobrada para Mayra Ramírez e Dani Arias, que estão penduradas. Mesmo com chances reduzidas de eliminação, as colombianas querem mostrar força e chegar às semifinais embaladas por um resultado expressivo.

Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Isa Haas, Antonia e Mariza; Angelina, Duda Sampaio, Marta e Luany (Yasmim); Kerolin, Gio Garbelini e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

Colômbia: Kathe Tapia; Dani Arias, Mary Álvarez e Carabalí; Bedoya, Montoya, Bonilla, Leicy Santos e Usme; Mayra Ramírez e Linda Caicedo. Técnico: Ángelo Marsiglia.

Desfalques

Brasil

Sem ausências confirmadas.

Colômbia

Sem ausências confirmadas.

Quando é?