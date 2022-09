Brasil x Alemanha 2002: escalações, gols e tudo sobre o jogo do penta mundial

Com dois gols de Ronaldo contra os alemães, a seleção se sagrou pentacampeã mundial

Ao vencer a Alemanha por 2x0 na final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil se tornou a única seleção pentacampeã do mundo no futebol masculino. Foi a terceira final consecutiva disputada pelo Brasil e sexta da história.

JOGO Alemanha 0 x 2 Brasil DATA Domingo, 30 de junho de 2002 LOCAL International Stadium - Yokohama, JAP HORÁRIO 8h (de Brasília)

ESCALAÇÕES

Alemanha

Oliver Kahn; Thomas Linke, Carsten Ramelow, Christoph Metzelder,Torsten Frings, Marco Bode (Christian Ziege); Dieter Hamann, Jens Jeremies (Gerald Asamoah), Bernd Schneider; Miroslav Klose (Oliver Biernhoff), Oliver Neuville. Treinador: Rudi Völler

Brasil

Marcos; Lúcio, Edmílson e Roque Júnior; Cafu, Gilberto Silva, Kléberson, Ronaldinho (Juninho Paulista) e Roberto Carlos; Rivaldo e Ronaldo (Denílson). Treinador: Luiz Felipe Scolari

GOLS

Os dois gols da vitória foram marcados por Ronaldo Fenômeno. O primeiro deles veio aos 22 minutos, e o segundo aos 34 minutos, ambos no segundo tempo da partida.

CAMINHO DO BRASIL ATÉ A FINAL

Gary M Prior/Getty Images

O Brasil teve uma campanha perfeita na Copa do Mundo de 2002, foram sete vitória em sete jogos, com 18 gols marcados e apenas quatro sofridos.