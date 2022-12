Brasil volta a estádio onde teve problemas com gramado nesta Copa do Mundo; FIFA prometeu melhorias

Atletas reclamaram das condições depois da partida contra a Suíça e CBF acionou a entidade máxima do futebol

A seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, diante da Coreia do Sul. A partida será disputada no Estádio 974, que também recebeu o jogo diante da Suíça. O gramado, no entanto, recebeu queixas dos jogadores e da CBF e a FIFA prometeu uma solução.

Vários atletas da seleção brasileira reclamaram da qualidade do gramado. No intervalo da partida contra a Suíça, funcionários da organização da Copa do Mundo entraram em campo para “colar” pedaços de grama que estavam se soltando.

Coordenador da seleção brasileira, Juninho comunicou a FIFA a necessidade de melhores. A entidade, por sua vez, prometeu ajustes no gramado para a partida desta segunda-feira e a expectativa da CBF é que o local tenha melhores condições para jogo desta noite.

Este será o sétimo jogo disputado no estádio num intervalo curto de tempo. O local já recebeu México x Polônia, Portugal x Gana, França x Dinamarca, Brasil x Suíça, Polônia x Argentina, Sérvia x Suíça.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira (05), às 22h no horário local (16h de Brasília). A partida vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.