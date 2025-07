Brasil x Uruguai: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa América feminina 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Estádio Casa Blanca; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (29), às 21h (horário de Brasília), Estádio Casa Blanca, em Quito, pela semifinal da Copa América Feminina 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, além do sportv na TV fechada (confira a programação completa de futebol aqui).

Maior campeão da Copa América feminina com oito títulos, o Brasil conquistou a classificação para a semifinal após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B, com 10 pontos. Em quatro jogos disputados, foram três vitórias e um empate.

"O Uruguai fez uma boa primeira fase e mereceu passar para as semifinais. Este time do Uruguai tem jogadoras com muita velocidade, inteligência de movimentação e uma marcação individual bem agressiva. Então, é uma equipe que vou estudar melhor agora. Mas a verdade é que elas têm todo mérito e vai nos trazer dificuldades nesta semifinal.", afirmou o técnico Arthur Elias.

Por outro lado, o Uruguai está em busca do título inédito. Na primeira fase, as uruguaias terminaram na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, cinco pontos a menos que a líder Argentina.

Prováveis escalações

Brasil: Cláudia (Camila); Tarciane, Isa Haas e Fê Palermo; Gabi Portilho, Angelina, Duda Sampaio e Yasmin; Marta, Gio Garbelini e Kerolin.

Uruguai: Sanchez, Felipe, Correa, Lacoste, Tregartten; Carballo; Velazco, Gonzalez, Viera; Aquino, Pizarro.

Desfalques

Brasil

Lorena foi expulsa contra a Colômbia e cumprirá suspensão.

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?