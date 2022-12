Brasil "tem" 120 minutos a menos que a Croácia e físico pode fazer diferença nas quartas

Croatas disputaram os três jogos da fase de grupos com titulares e tiveram prorrogação e pênaltis nas oitavas

A seleção brasileira chega nas quartas de final com uma vantagem sobre a Croácia, o time titular de Tite tem um jogo a menos na competição e não precisou de prorrogação nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Os croatas se classificaram na última rodada da fase de grupos e usaram força máxima diante da Bélgica. Além disso, venceram o Japão nos pênaltis, ou seja, estiveram mais trinta minutos dentro de campo. No total, são 120 minutos a mais que os titulares da seleção brasileira.

Todos os atletas do Brasil destacaram a importância de Tite ter poupado os titulares contra Camarões. Richarlison, camisa 9 da seleção brasileira, saiu em defesa de Tite e pediu até reconhecimento ao técnico após a vitória sobre a Coreia do Sul.



“No último jogo muitos criticaram o professor por ter poupado parte da equipe, mas foi importante porque os dois primeiros jogos foram muito pesados, a perna pesou um pouco e é isso que muitos não entendem. Tem que parabenizar o professor, ele entende, sabe de futebol e a gente mostrou a intensidade desde o primeiro minuto hoje. Isso foi base de ter poupado a gente também no jogo passado. Tem que dar os méritos para ele. Na hora de criticar, muitos criticam, então é hora de parabenizar ele também”.

Thiago Silva, capitão da equipe, e o jogador mais velho entre os titulares. Também destacou a importância dessa gestão de minutos num Mundial com jogo de três em três dias.



“A derrota de alguma forma nos impulsionou para o jogo (contra a Coreia). O time descansado, com menos 90 minutos nas pernas vimos a diferença. A gente se perguntava se foi a melhor coisa a ter sido feita, poupar os 11, e acho que sim. Para o decorrer da competição vamos ver esta diferença nas pernas”.

Em 2018, quando chegou na final da Copa do Mundo da Rússia, a resistência foi uma marca do time croata. Eles chegaram na grande decisão vindo de duas decisões por pênaltis e uma prorrogação. Por outro lado, hoje é uma equipe mais envelhecida, a média de idade do time titular de Dalic é de 29 anos.

Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida acontece às 18h no horário local (às 12 de Brasília).