Brasil sem Neymar: jogos, resultados, gols e mais da seleção sem o camisa 10

Lesionado, atacante ficou de fora da Copa América. Sem ele, seleção apresenta dificuldades em campo

Classificado para as quartas de final da em primeiro lugar do Grupo A, com duas vitórias e um empate, o não conta com Neymar, seu principal jogador em campo. Cortado do torneio devido a lesão no tornozelo, a equipe comandada por Tite apresentou alguns tropeços durante os três compromissos disputados no país.

Vaiado na vitória sobre a , na estreia, e no empate sem gols com a , a equipe só respirou após golear o por 5 a 0 na última rodada e garantir a primeira classificação do grupo.

Desta forma, a Goal fez um levantamento dos números da seleção brasileiro com e sem Neymar em campo. E os dados chamam atenção. Confira!

SELEÇÃO BRASILEIRA COM NEYMAR EM CAMPO

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 97 70 18 9 78,4%

SELEÇÃO BRASILEIRA SEM NEYMAR EM CAMPO

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 30 19 5 6 68,8%

NÚMEROS DE TITE SEM NEYMAR EM CAMPO

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 12 9 2 1 80,5%

ARTILHEIROS DA SELEÇÃO SEM NEYMAR

JOGADOR GOLS Coutinho 8 Gabriel Jesus 6 Daniel Alves 4 Roberto Firmino 4 Willian 4 Thiago Silva 3 Alexandre Pato 2 Diego Souza 2 Gabigol 2 Hulk 2 Renato Augusto 2 Ricardo Oliveira 2 *Desde a estreia do camisa 10