Brasil x República Dominicana ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20

Seleções voltam a campo nesta quarta-feira (24), pela segunda rodada do Grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e República Dominicana se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, a partir das 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

País com mais participações na Copa do Mundo Sub-20, sendo esta sua 19ª participação, a seleção brasileira volta a disputar o torneio após um período de oito anos. Na rodada de estreia, foi derrotada pela Itália por 3 a 2, enquanto a República Dominicana perdeu para a Nigéria por 2 a 1 na primeira rodada.

Este será o primeiro encontro oficial entre as duas equipes. Eles já se enfrentaram em um amistoso em abril, onde o Brasil venceu por 1 a 0. É importante lembrar que a seleção brasileira possui cinco títulos conquistados na categoria (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011).

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

GOLEIROS

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael - Athletico Paranaense

LATERAIS

Arthur - América Mineiro

André Dhominique - Bahia

Kaiki Bruno - Cruzeiro

ZAGUEIROS

Jean Pedroso - Coritiba

Michel - Palmeiras

Robert Renan - Zenit (Rússia)

MEIAS

Andrey Santos - Vasco

Guilherme Biro - Corinthians

Marlon Gomes - Vasco

Matheus Martins - Watford (Inglaterra)

Ronald - Grêmio

ATACANTES

Giovane - Corinthians

Giovani - Palmeiras

Kevin - Palmeiras

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Nascimento - BotafogoPedrinho - Corinthians

Sávio - PSV (Holanda)

Prováveis escalações

Brasil: Mycael, Arthur, Jean, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes, Giovani e Guilherme Biro; Matheus Martins e Marcos Leonardo. Técnico: Ramon Menezes.

República Dominicana: Derrig; De La Cruz, Martes Delgado, Somero, Rosario; Genão, Álvarez Víctor, Azcona; Peralta, Gómez de la Cruz e Cuevas López.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

República Dominicana

Não há desfalques confirmados.

Quando é?