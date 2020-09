Brasil, Portugal, Suíça e Emirados Árabes: Ricardo Quaresma disputado no mercado

Oferecido ao Flamengo, veterano atacante português está livre desde que deixou o Kasimpasa e ansioso para voltar a jogar

Livre no mercado, Ricardo Quaresma está sendo disputado por clubes de pelo menos quatro países: , , e . A Goal apurou que o atacante português, que vive a expectativa de voltar a jogar o quanto antes, pretende definir o futuro ainda na primeira quinzena de setembro.

Aos 36 anos, Quaresma já se reuniu com o de Guimarães, visto a boa relação com a diretoria dos vimaranenses, mas ainda tem estudado outras opções, preferencialmente de fora. Há conversas concretas com e Sion.

Regressar aos Emirados Árabes, onde já atuou no Al Ahli, é encarado com bons olhos pelo veterano português. Financeiramente, as sondagens (três, no total) são as mais vantajosas. Aguarda agora a oficialização das ofertas.

No futebol brasileiro, até o momento, o nome de Quaresma foi apenas sugerido e analisado na informalidade. Entre os principais alvos, destaque para o , que recentemente fechou com outro estrangeiro de impacto: o lateral-direito chileno Mauricio Isla, ex- e .

"Brasil? É uma opção. Sou uma pessoa que sempre esteve atenta ao futebol brasileiro, porque sempre gostei de ver os jogadores brasileiros jogarem. Agora passa pela proposta que vou receber, né? (risos). Não fecho portas para ninguém. Sento, vejo a proposta e vejo o que é melhor para a minha família. Se vier a oportunidade...", declarou o jogador, na semana passada, em entrevista ao Resenha ESPN.

Revelado pelo , Ricardo Quaresma defendeu na última temporada o Kasimpasa. Dono de um vasto currículo internacional, o craque português, que foi campeão da em 2016, também já passou por , , , e .