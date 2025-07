Cruzeiro x Banfield: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Vitória Cup 2025

Equipes entram em campo neste domingo (6), pelo torneio amistoso; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Banfield, da Argentina, se enfrentam na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pelo torneio amistoso Vitória Cup 2025. A partida terá transmissão de SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), TV Brasil (TV aberta), Canal GOAT e Samuca TV (ambos YouTube) ( veja a programação completa aqui ).

O Cruzeiro abriu sua caminhada no torneio com uma derrota para o Defensa y Justicia, por 1 a 0. Apesar do revés, o jogo serviu como oportunidade para o técnico Leonardo Jardim rodar a equipe com várias substituições e observar melhor o elenco. O Banfield, enquanto isso, bateu o Desportiva Ferroviária por 1 a 0.

As equipes fecharão o quadrangular neste domingo.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva (Eduardo); Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge e Bolassie (Wanderson). Técnico: Leonardo Jardim.

Banfield: Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Maldonado, Joaquín Pombo e Abraham; Martín Río, Santiago López García, Gonzalo Ríos e Agustín Alaniz; Marcos Arturia e Gabriel Vega. Técnico: Pedro Troglio.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Banfield

Não há desfalques confirmados.

Quando é?