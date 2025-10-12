Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso

Brasil e Japão e enfrentam na manhã desta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Estádio de Tóquio, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada e do canal ge tv no YouTube (veja a programação completa).

O amistoso terá transmissão da TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Júnior, enquanto no sportv, Luiz Carlos Jr. será o narrador, ao lado de Eric Faria e Ricardinho. Já na GE TV, a cobertura ficará a cargo de Jorge Iggor, Bruno Formiga e Luana Maluf.

O amistoso entre Brasil e Japão é uma ótima oportunidade para os apostadores explorarem novas fronteiras no mundo das apostas esportivas. Conhecer as melhores casas de apostas pode proporcionar opções diversificadas e condições atrativas, tornando o jogo mais envolvente e emocionante.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após golear a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira (10), o Brasil volta a campo para o último compromisso do ano. Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a seleção encerrou sua participação nas Eliminatórias na quinta colocação, com 28 pontos, 10 a menos que a líder Argentina. Em 18 jogos, a seleção brasileira somou oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

O Japão chega para o confronto em momento de instabilidade. A equipe não vence há três partidas, tendo perdido para os Estados Unidos por 2 a 0 e empatado com o Paraguai por 2 a 2 e o México por 0 a 0. Apesar da classificação assegurada para a Copa do Mundo de 2026, o time vive má fase nos amistosos recentes.

Brasil: Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Magalhães; Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki; Junya Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Takumi Minamino, Koki Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Desfalques

Brasil

Ederson, Wesley e Vanderson foram cortados.

Japão

Kaoru Mitoma foi cortado por lesão.

Quando é?

Data: terça-feira, 14 de outubro de 2025

terça-feira, 14 de outubro de 2025 Horário: 7h30 (de Brasília)

7h30 (de Brasília) Local: Estádio de Tóquio - Tóquio, Japão

Retrospecto recente

Links úteis