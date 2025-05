Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso feminino de 2025

Seleção brasileira dá sequencia à preparação para a Copa America, nesta sexta-feira (30), na Neo Química Arena; veja os detalhes

O Brasil recebe o Japão nesta sexta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Neo Quiímica Arena, em Itaquera, em jogo amistoso preparativo para a Copa América. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, em canal aberto, e do SporTV, em canal fechado e via streming (confira a programação completa).

O Brasil busca manter o embalo da vitória sobre os Estados Unidos e, de quebra, encerrar uma sequência de três jogos sem vencer as japonesas. Com o retorno de Marta e boas atuações de nomes como Kerolin, a equipe comandada por Arthur Elias quer aproveitar o apoio da torcida na Neo Química Arena para mostrar força neste início de preparação para a Copa América. O amistoso marca também o reencontro após a dolorosa derrota nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Do outro lado, o Japão chega com moral elevada. Campeã invicta da She Believes Cup e embalada por uma goleada recente sobre a Colômbia, a seleção comandada pelo dinamarquês Nils Nielsen vive grande fase. As Nadeshiko apostam no bom retrospecto recente contra o Brasil — inclusive a vitória olímpica no último encontro — para manter a confiança em alta rumo ao novo ciclo.

Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Bruna Calderan, Tarciane, Kaká e Yasmim; Angelina, Yaya e Duda Sampaio; Marta, Kerolin e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias

Japão: Yamashita; Koga, Kumagai, Minami e Kitagawa; Hasegawa, Nagano e Tanikawa; Hamano, Fujino e Tanaka. Técnico: Nils Nielsen

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Japão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?