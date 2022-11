Brasil já enfrentou Sérvia, Suíça e Camarões em Copas; veja histórico

Adversários são velhos conhecidos na Copa do Mundo do Qatar 2022

A seleção brasileira vai fazer sua estreia na Copa do Mundo do Qatar 2022. Cabeça de chave do grupo G, o Brasil irá enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões, e nenhum dos confrontos será inédito para a Amarelinha em Mundiais

O Brasil estreia contra os sérvios na quinta-feira, dia 24 de novembro, depois encara os suíços no dia 28 e encerra a primeira fase diante dos camaroneses, no dia 2 de dezembro. E não será a primeira vez que as três seleções cruzam o caminho brasileiro em Copas do Mundo, inclusive, duas delas eram parte do grupo em 2018, e a outra em 2014. Confira o histórico de confrontos:

Sérvia

A seleção da Sérvia foi adversária do Brasil na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Na ocasião, a Canarinho venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva, e garantiu a classificação às oitavas em primeiro lugar na chavee.

Suíça

A Suíça também duelou contra a seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Em um jogo duro, que marcou a estreia das equipes daquele Mundial, os gols de Philippe Coutinho, para o Brasill, e Zuber, para a Suíça, resultaram no empate por 1 a 1.

Camarões

De todas as equipes, Camarões é quem cruzou mais vezes com a Canarinho em Copas do Mundo.

A primeira vez foi no Mundial de 1994 (EUA), quando a seleção brasileira bateu os camaroneses por 3 a 0, na fase de grupos, com gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto.

Já na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, a Canarinho goleou Camarões por 4 a 1, também na fase de grupos. Naquele jogo, Neymar, duas vezes, Fred e Fernandinho balançaram as redes pros brasileiros, enquanto Joel Matip descontou.