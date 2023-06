Brasil x Israel ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Mundial sub-20

Seleções se enfrentam neste sábado (3) em busca da classificação para a semifinal; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brasil enfrenta o Israel na tarde deste sábado (3), a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio del Bicentenario, em San Juan, às 14h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

Após liderar o Grupo D na primeira fase, a seleção brasileira, maior campeã do torneio com cinco títulos, avançou para as quartas de final. O Brasil conquistou vitórias contra a República Dominicana e a Nigéria, mas sofreu uma derrota para a Itália na fase de grupos. Nas oitavas de final, eliminou a Tunísia com uma vitória por 4 a 1.

Já o Israel chegou às quartas de final após passar pelo Uzbequistão por 1 a 0 nas oitavas de final, enquanto na fase de grupos terminou na vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos. Foi derrotado pela Colômbia por 2 a 1 na rodada de estreia, empatou com o Senegal por 1 a 1 e venceu o Japão por 2 a 1.



Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

GOLEIROS

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael - Athletico Paranaense

LATERAIS

Arthur - América Mineiro

André Dhominique - Bahia

Kaiki Bruno - Cruzeiro

ZAGUEIROS

Jean Pedroso - Coritiba

Michel - Palmeiras

Robert Renan - Zenit (Rússia)

MEIAS

Andrey Santos - Vasco

Guilherme Biro - Corinthians

Marlon Gomes - Vasco

Matheus Martins - Watford (Inglaterra)

Ronald - Grêmio

ATACANTES

Giovane - Corinthians

Giovani - Palmeiras

Kevin - Palmeiras

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Nascimento - Botafogo

Pedrinho - Corinthians

Sávio - PSV (Holanda)

Prováveis escalações

Brasil sub-20: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Kayky e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Marquinhos, Sávio e Marcos Leonardo. Técnico: Ramon Menezes.

Israel sub-20: Zarfati; Feingold, Lemkin, Israelov e Revivo; Navi, Madmon, Senior, Lugassy e Abed; Turgeman. Técnico: Ofir Haim.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Israel

Não há desfalques confirmados.

Quando é?