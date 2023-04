Brasil x Inglaterra ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Finalíssima feminina

Seleções decidem o título da Finalíssima nesta quinta-feira (6), em Wembley; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brasil e Inglaterra, campeãs da Copa América e Eurocopa de 2022, respectivamente, se enfrentam nesta quinta-feira (6), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, pela Finalíssima 2023. Caso o duelo termine empatado, a decisão será definida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

No SBT, a narração fica por conta de Téo José, com comentários de Mauro Beting, Nadine Bastos, Erika e Fred Ring, enquanto na ESPN e no Star+, Luciana Marianno estará ao lado das comentaristas Mariana Pereira e Mariana Spinelli, além de Renata Ruel para analisar a arbitragem.

Primeira edição do duelo com as seleções femininas campeãs dos dois continentes, o confronto acontece três meses antes da Copa do Mundo feminina, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil conquistou o seu lugar na Finalíssima após vencer a Colômbia por 2 a 1 na Copa América Feminina de 2022, enquanto as inglesas bateram a Alemanha também por 2 a 1, na final da Euro feminina de 2022.

"Inglaterra é uma equipe muito rotinada e que joga quase de olhos fechados. Será um bom teste lidarmos com a sua forma de atacar, mas penso que temos bons argumentos para travar este adversário e também para vencermos", afirmou a técnica Pia Sundhage.

Marta sofreu lesão no bíceps femoral da posterior esquerda e foi cortada. Duda Santos, do Palmeiras, foi convocada para o seu lugar. Já a Inglaterra terá os retornos da goleira Hannah Hampton e da zagueira Esme Morgan.

"Esta é a última oportunidade de ver a equipe em ação antes do início da preparação para o Mundial. E disputando um novo troféu, frente a uma grande equipe e no Wembley lotado é um momento especial", afirmou Sarina Wiegman, técnica da Inglaterra.

Em três jogos disputados entre as seleções, a Inglaterra registra duas vitórias para as inglesas, e uma da seleção brasileira. Confira abaixo os placares entre as seleções.

Inglaterra 1 x 0 Brasil - amistoso - 6 de Outubro de 2018

Inglaterra 2 x 1 Brasil - SheBelieves Cup - 27 de fevereiro de 2019

Inglaterra 2 x 1 Brasil - amistoso - 5 de outubro de 2019

As convocadas do Brasil

Goleiras : Letícia Izidoro, Luciana, Camila;

: Letícia Izidoro, Luciana, Camila; Defensoras : Antônia, Lauren, Kathellen, Tamires, Rafaelle, Tarciane, Yasmim, Bruninha, Fê Palermo;

: Antônia, Lauren, Kathellen, Tamires, Rafaelle, Tarciane, Yasmim, Bruninha, Fê Palermo; Meias: Adriana, Luana, Ary Borges, Ana Vitória, Kerolin, Aline Gomes, Ingryd, Gabi Portilho, Duda Francelino;

Atacantes: Duda Santos, Geyse, Gabi Nunes, Bia Zaneratto, Andressa Alves.

As convocadas da Inglaterra