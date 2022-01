Brasil entre os líderes em transferências no mercado da bola em 2021; veja números

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (14), o Relatório Global de Transferências de 2021. O levantamento, realizado pela própria entidade, mostra dados sobre todas as negociações de jogadores profissionais do futebol masculino e feminina, além da primeira vez em analisar outras negociações no futebol amador.

O relatório divulgado pela organização mostrou um aumento de 5,1% no número de transferências em relação a 2020. Apesar da pandemia, no entanto, os números foram positivos, embora o valor gasto total em negociações tenha sido menor em comparação ao relatório passado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda assim, o Brasil liderou alguns pontos, seja em número totais de negociações ou acordo entre países. Por exemplo, os times brasileiros estiveram envolvidos em 1.749 negociações internacionais em 2021, ou seja, mais de 800 transferências em relação à Argentina, segunda colocada nesta questão, com 896 transferências.

Ainda assim, a entidade apontou um novo recorde no número de transferências internacionais, que ocorreram entre 4.544 clubes, com 15.617 jogadores de 179 nacionalidades diferentes.

Apesar disso, o Brasil não esteve nem perto entre as principais nações que mais gastaram no ano, com a Inglaterra superando 1.39 bilhões de dólares. O Brasil junto de Portugal foram as nações que mais efetuaram negociações entre si, com 274 transferências.

Os times brasileiros também lideram o quesito de negociações recebidas, ou seja, trazer algum jogador de fora para o país, com pouco mais de 784 negociações. Para completar esses números, o Brasil ficou em segundo lugar na questão negociar atletas para fora, com mais de 800 transferências.

Apesar disso, o Brasil não foi o mercado que mais movimentou dinheiro em 2021, ficando bem distante dos dez primeiros colocado, é claro, por conta da desvalorização da nossa moeda. O país apenas figurou na lista de valores recebidos na sexta posição, recebendo pouco mais de 290 milhões de dólares.

O Red Bull Bragantino foi o time, no Brasil, que mais movimentou o mercado, seja em valores ou em números de transferências, seguido por Atlético-MG, Grêmio e Palmeiras.

O relatório ainda mostra que a Conmebol, na América do Sul, foi a segunda confederação mais ativa no mercado, com 4.875 negociações e 631 milhões de dólares envolvidos.

Para acompanhar o Relatório Global de Transferências 2021 completo clique aqui.