Brasil é o país que mais faturou na janela de transferências

No ranking de faturamento desta janela de mercado, o Campeonato Brasileiro ocupa a primeira posição, seguido pela Premier League

Com a janela de transferências de janeiro encerrada na última quinta-feira (31), o portal As realizou um balanço de como as ligas de cada país se movimentaram durante o mercado, baseado nos dados do Transfermarket, e o Brasil ficou em primeiro no lugar da lista de faturamento.

Cada vez mais jovens brasileiros são contratados para jogar em ligas europeias por valores milionários. Nesta janela de mercado, o Campeonato Brasileiro ocupa a primeira posição no ranking de faturamento por seus jogadores, com 109 milhões de euros (cerca de R$ 457 milhões).

A segunda liga no ranking de faturamento é a Premier League, com 102,8 milhões de euros (cerca de R$ 430,7 milhões), a terceira é a Serie A, com 94 milhões de euros (cerca de R$ 394 milhões) e a quarta é a La Liga Santander, com 72,25 milhões de euros (cerca de R$ 302,7 milhões).

Como era de se esperar, a Premier League foi a que mais desembolsou dinheiro por contratações, chegando a 185,25 milhões de euros (cerca de R$ 776,2 milhões), seguido pela Serie A com 160 milhões de euros (cerca de R$ 670,5 milhões) e a Superliga da China com 114,05 milhões de euros (cerca de R$ 478 milhões). A La Liga Santander ocupa o sétimo lugar, com 72,25 milhões de euros gastos (cerca de R$ 302,7 milhões).