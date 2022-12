Brasil comemora primeiro jogo sem lesões na Copa do Mundo do Qatar

Pela primeira vez, seleção brasileira terminou a partida sem nenhum jogador lesionado; Danielo e Neymar voltaram bem

A seleção brasileira venceu e convenceu a Coreia do Sul por 4 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Além da boa vitória e a classificação para as quartas, Tite pode comemorar que, pela primeira vez neste mundial, não teve nenhum jogador lesionado. A Dupla Danilo e Neymar, que voltava de lesão, também não sentiu dores e estava confortável dentro de campo.

A expectativa era grande pelo retorno da dupla. Danilo jogou improvisado na lateral-esquerda e Neymar, além de ser a liderança técnica da equipe, era a peça que faltava para ditar o ritmo do bom ataque da seleção brasileira.

Eleito o melhor em campo, Neymar concedeu entrevista na saída do gramado e falou sobre o período de recuperação, além de ser a liderança técnica da equipe, era a peça que faltava para ditar o ritmo do bom ataque da seleção brasileira. Eleito o melhor em campo, o camisa 10 concedeu entrevista na saída do gramado e falou sobre o período de recuperação.

“Bateu um medo muito grande, vinha de uma temporada muito boa. Sofrer lesão no qual eu sofri é bem ruim, passei a noite e outro dia chorando muito. Rezei, deu tudo certo e valeu a pena e o esforço. Fiquei até 11 da manhã tratando com fisioterapeuta nesse dia e outros dias até 5 ou 6 da manhã. Todo sofrimento é válido para que no final possamos coroar uma coisa tão bonita que vai acontecer”, disse o camisa 10 à TV Globo.

O fantasma das lesões assombrou a seleção brasileira neste Mundial. Se durante a preparação a equipe não teve problemas, desde que a Copa começou Tite teve pelo menos um lesionado por jogo. Diante da Sérvia, Neymar e Danilo se lesionaram. Contra a Suíça foi a vez de Alex Sandro. Já no confronto contra Camarões, Alex Telles e Gabriel Jesus deixaram o gramado com lesões no joelho e, sem tempo para recuperação, foram cortados.

Com Neymar e Danilo recuperados, a seleção brasileira vive a expectativa pelo retorno de Alex Sandro. O lateral-esquerdo teve o retorno desacelerado porque a comissão técnica não queria por em risco dois laterais ao mesmo tempo. Diante da Croácia, é bem provável que o jogador da Juventus esteja à disposição.

O Brasil encara a Croácia na próxima sexta-feira (09), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida acontece às 18h do horário local (às 12h de Brasília).