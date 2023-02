Brasil x Canadá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da SheBelieves Cup

Seleções estreiam no torneio neste domingo (19), nos EUA; veja como acompanhar ao vivo na TV

Brasil e Canadá se enfrentam na noite deste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), no GEODIS Park, em duelo válido pela segunda rodada da SheBelieves Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A oitava edição do torneio serve como preparação para a Copa do Mundo. Além da seleção brasileira, que busca o primeiro título, participam os Estados Unidos – maior vencedor, com cinco troféus–, Canadá e Japão.

Na rodada de estreia, o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Debinha, enquanto o Canadá busca a primeira vitória após a derrota para os EUA por 2 a 0, com dois gols de Pugh. Na última rodada, a seleção brasileira terá pela frente os EUA, no dia 22.

Depois de encerrar o ano com a sequência de amistosos com o Canadá (perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, mas venceu na sequência também por 2 a 1), a seleção brasileira contará com o retorno de Marta e de Rafaelle.

Em 22 jogos disputados entre as seleções, o Brasil registra nove vitórias, contra seis do Canadá, além de sete empates. No último encontro válido pelos amistosos de seleções 2022, a seleção brasileira venceu por 2 a 1.

As convocadas do Brasil

Goleiras: Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária)

Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária) Defensoras: Bruna (NJ/NY Gotham), Tainara (Bayern), Rafaelle (Arsenal), Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CF.F), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Tamires (Corinthians)

Bruna (NJ/NY Gotham), Tainara (Bayern), Rafaelle (Arsenal), Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CF.F), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians), Tamires (Corinthians) Meias: Ary (Racing Loiusville), Ana Vitória (Benfica), Julia (Chicago Red Stars) e Debinha (Kansas).

Ary (Racing Loiusville), Ana Vitória (Benfica), Julia (Chicago Red Stars) e Debinha (Kansas). Atacantes: Adriana (Orlando Pride), Kerolin (North Carolina Courage), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelona), Gabi Nunes (Madrid CF.F), Nicole (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride).

Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Bruninha, Rafaelle, Tainara, Tamires; Bia, Julia, Kerolin; Adriana, Geyse e Debinha.

Canadá: K. Sheridan; A. Lawrence, K. Buchanan, V. Gilles, A. Chapman; J. Fleming, J. Grosso; A. Leon, C. M. Sinclair, J. Beckie; J. Huitema.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Canadá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 19 de fevereiro de 20223

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: GEODIS Park – Tennessee, EUA