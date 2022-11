Brasil x Canadá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Seleção fazem dois amistosos em solo brasileiro. O primeiro duelo será na Vila Belmiro, nesta sexta (11); veja como acompanhar ao vivo na TV

A seleção brasileira feminina recebe o Canadá nesta sexta-feira (11), às 15h15 (de Brasília), na Vila Belmiro,válido pelo primeiro dos dois amistosos que será disputado em solo brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Para o confronto, a técnica Pia Sundhage manteve a base da última data Fifa. As novidades ficaram por conta da goleira Lorena, do Grêmio, e da atacante Debinha, do North Carolina Courage, dos EUA. Ana Vitória também foi convocada no lugar de Duda Sampaio, do Internacional. A atleta sofreu um entorse do tornozelo esquerdo e precisou ser cortada.

O Brasil entra em campo buscando a 11ª vitória consecutiva. Nos últimos 10 jogos, foram marcados 33 gols e sofreu apenas um.

Do outro lado, o Canadá chega embalado com a goleada aplicada sobre o Marrocos por 4 a 0 no último amistoso, e mira emplacar o quinto triunfo seguido.

O segundo amistoso entre as seleções será disputado na Neo Química Arena, na próxima terça-feira (15).

Prováveis escalações

Escalação do provável BRASIL: Lelê; Antônia, Kathellen, Tainara, Tamires; Ary Borges, Duda Francelino, Geyse, Adriana; Kerolin e Bia Zaneratto.

Escalação do provável CANADÁ: Angelo; St. Georges, Rose, Buchanan (Schmidt) e Beckie; Leon, Quinn, Scott e Lacasse (Laris­ey); Viens e Fleming.

Desfalques

Brasil

Duda Sampaio, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, foi cortada.

Canadá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 11 de novembro de 2022

• Horário: 15h15 (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, SP